Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 0,142 EUR.

Die Aktie verlor um 15:58 Uhr in der Tradegate-Sitzung 5,0 Prozent auf 0,142 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,142 EUR. Bei 0,150 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 73.681 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 640,480 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 34,062 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,399 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net