Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Mittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 0,148 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 0,9 Prozent auf 0,148 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,148 EUR. Bei 0,150 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 17.131 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,924 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 36,739 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 229,63 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,399 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net