Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Vormittag nordwärts

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,152 EUR zu.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 1,2 Prozent auf 0,152 EUR. Bei 0,152 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,152 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 578,947 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 63,793 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,63 Mio. NOK – eine Minderung von 43,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,399 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net