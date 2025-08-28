Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Freitagvormittag südwärts

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,159 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 0,159 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,159 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,161 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 15.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 550,694 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,093 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 41,488 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net