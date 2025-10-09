AKTIE IM FOKUS: Nvidia auf Rekordhoch - Börsenwert steigt gen 5 Billionen Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von NVIDIA haben am Donnerstag ihre Rekordrally wieder aufgenommen. Als Antrieb verwiesen Börsianer unter anderem auf die Hoffnung auf Chip-Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zudem stützte ein positiver Analystenkommentar.

Die Papiere von Nvidia hatten im Handelsverlauf bei 195,30 US-Dollar einen Höchstwert erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von fast drei Prozent zu Buche. Damit waren sie der beste Wert im leicht nachgebenden Leitindex Dow Jones Industrial.

Informierten Kreisen zufolge genehmigte die US-Regierung dem Chiphersteller Exporte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor hätten diese konkreten Pläne für Investitionen in gleicher Höhe auf amerikanischem Boden bekannt gegeben, sagte ein US-Beamter, der sich nicht zu konkreten Zahlen äußern wollte. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Nvidia gibt es der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bislang keine Stellungnahme.

Der Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald erhöhte sein Kursziel für die Nvidia-Aktien von 240 auf 300 Dollar und ist damit derzeit am Markt am optimistischsten. Der Ausbau der KI-Infrastruktur mit Billionen-Investitionen stehe erst am Anfang, begründeten die Analysten ihre Einschätzung. Nach den jüngsten Kursgewinnen habe sich keine Blase gebildet.

Nvidia ist aktuell das am höchsten bewertete Unternehmen an den US-Börsen. Der Chiphersteller steuert auf eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen Dollar zu und ist derzeit 4,7 Billionen Dollar schwer. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Software-Produzent Microsoft mit 3,9 und der Computerkonzern Apple mit 3,8 Billionen Dollar./la/jsl/he