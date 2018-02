Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue €uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

ETF-Gewinne: So einfach geht’s!

ETFs sind hervorragende Helfer für einen breit gestreuten Vermögensaufbau. Drei Musterdepots geben Ideen für den Einstieg.

Torwart-Legende im Interview

Oliver Kahn über seine Ziele als Unternehmer und Anleger.

Turnschuh-Titanen im Vergleich

Adidas versus Puma - zwei Firmen aus Franken, zwei unterschiedliche Strategien, ein Markt.

Sauber aufgestellt

IT-Dienstleister Cancom vernetzt die Großen der Softwarebranche mit dem Mittelstand. Ein einträgliches Geschäft.

Rekorde in Sicht

Die Biotechfirma Evotec erholt sich von Leerverkäufen. Die Aktie ist günstig - noch.

Falsch verbunden

Die Deutsche Telekom hat ihre Bilanz präsentiert - die Dividende steigt, die Aktie fällt. Wie die Aussichten sind.

Aktie im Brennpunkt

Der Blackout bei Walmart im Weihnachtsgeschäft - eine Chance.

Low-Risk-Strategie

Der DAX im VaR-Signal-Check: die Tops und Flops im Leitindex.

Rendite mit Sicherheit

Mit Indexfonds von der Sorge vor Cyberangriffen profitieren.

Keine Angst vor der Zinswende

Höhere Leitzinsen und steigende Inflation müssen Anleger nicht treffen, wenn sie sich bei der Wahl der Investments richtig aufstellen.

Sparen nach Plan

Im dritten und letzten Teil des Onlinebroker-Tests geht es um die besten Anbieter für Sparpläne.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



