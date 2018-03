Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Dividendenrekord: Mehr Geld für Sie!

Die Dividendensaison beginnt: 46,5 Milliarden Euro schütten deutsche Firmen diesmal aus, so viel wie noch nie. Die besten Aktien, die besten Strategien. Dazu: der große HV-Kalender.

Mann fürs Feine

Wolfgang Grenke zieht sich aus seinem Konzern zurück. Ein ­Gespräch über Gründung, Entwicklung und geplatzte Träume.

Tech-Crash

Das Drama um den Absturz von Facebook und Co.

Chefsache

So wird Deutsche-Bank-Boss Cryan abgehängt.

Chancenreiches Paar

Gold und Silber profitieren von globalen Krisen - welches Edelmetall der Favorit ist.

Pläne für morgen

Die Aufzugsparte ist die Ertragsperle von Thyssenkrupp. Womöglich kommt sie an die Börse. Ein Finanzinvestor macht Druck auf den Konzern.

Würze fürs Depot

Aktien und Anleihen aus Schwellenländern stellen eine aussichtsreiche Mischung für Anleger dar. Jetzt gibt es die passenden Mischfonds dafür.

Kreditkarten im Exklusivtest

Bei der Wahl der Karte kommt es weniger auf Visa oder Mastercard an als auf die Bank. Unser Test zeigt die beste Offerten.

Handelskrieg auf dünnem Eis

Die US-Strafzölle sind eine Gefahr für die Wirtschaft weltweit. Wie sich Anleger positionieren sollten.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



