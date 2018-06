Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Bayer 99,25 EUR 2,88% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Themenauswahl

25 exklusive Investments der Top-Vermögens­verwalter

Gipfeltreffen von Deutschlands besten Vermögensverwaltern: Wie Jens Ehrhardt, Peter Huber, Hendrik Leber, Michael Reuss und Philipp Vorndran die Börsen sehen, auf welche Werte sie jetzt setzen.

Eskalierender Handelsstreit

Welche deutschen Konzerne sich jetzt warm anziehen müssen.

Gewinne im Anflug

Die Ferien stehen an, der Flieger wird als Transportmittel immer beliebter. Bei den Airport-Betreibern klingeln die Kassen.

Portemonnaie im Handy

Die Welt bezahlt zunehmend digital. Die Stars des Wandels sind vor allem junge Fintechs. Sie begeistern auch an der Börse.

Aktie im Brennpunkt

Trotz der Gewinnwarnung reicht es bei Daimler für die Dividende.

Fliegt raus

Nach 110-jähriger Mitgliedschaft muss General Electric den Dow Jones verlassen. Der Industriegigant steckt in seiner wohl schwersten Krise.

Holt rein

Für die Übernahme von Monsanto hat Bayer am Kapitalmarkt Milliarden aufgenommen. Welche Anleihe sich für Privatanleger lohnt.

Hier stimmt was nicht!

Warum das Eon-Paket an Uniper der finnischen Fortum nicht reicht.

Lässig Geld verdienen

Die Sommerflaute an der Börse mit Bonuszertifikaten überstehen.

"Mittelstand im Visier"

Scheich Saoud bin Abdulrahman Al Thani, der Botschafter Katars, über die Wirtschaftsziele seines Landes.

Die besten CFD-Anbieter

13 Broker wurden von €uro am Sonntag auf Herz und Nieren geprüft.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag