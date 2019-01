Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Die Tipps der Profis: Aktien, Fonds, Steuern - Was Ihnen 2019 bares Geld bringt

Vier Investmentprofis erklären, was in diesem Jahr von den Märkten zu erwarten ist - und welche Investments Ertrag abwerfen sollten.

Ein Bulle sieht rot

Wie Anleger die Ranglisten des vergangenen Jahres für neue Strategien nutzen können.

Gegessen wird immer

Firmen, die auch in schwierigen Zeiten gut verdienen, sind jetzt gefragt - sprich Konsumaktien.

Defensiver Anlagehafen

Warum Neuseelands Börse und Währung als stabile Bausteine im Portfolio gelten.

Mit guten Vorsätzen anlegen

Vom Trend zu Gesundheit und Wohlbefinden profitieren ganze Industrien - und Anleger.

Eins auf den Deckel

Apple hat ganz offensichtlich den Preis seiner iPhones überreizt. Besonders in China läuft es mies. Wie es jetzt nach dem Kurs-Crash aussieht.

Aktie im Brennpunkt

Neues Lebenszeichen des Krisenkonzerns General Electric.

Clever investiert

In loser Reihenfolge stellen wir unsere Leser und ihre Investments vor. Nadja Awada hat einen guten Riecher für Gewinne.

Lohnende Linker

Was inflationsgebundene Staatsanleihen derzeit interessant macht.

Bonds ab Werk

Warum die von PCC vertriebenen Anleihen einen Blick wert sind.

Rückschläge stoppen

Wie Anleger ihr Depot mit Put-Scheinen absichern können.

Sahnehäubchen vom Chef

Für Betriebsrenten gelten neue Regeln. Lohnen sie sich auch?

Alles über die Bremse

Über die Mietpreisbremse wird einerseits vehement gestritten, andererseits ist viel Irrglaube im Umlauf. Und jetzt gibt es auch noch Neuerungen.



___________________________________________________

__________________________________

