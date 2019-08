Sommerloch überwunden? Aurora Cannabis löste zarte Rally in Sektoraktien aus

• Bilanz von Aurora Cannabis bringt stützende Signale• Positive Nachricht hebt Sektoraktien an• Kleine Cannabis-Rally wurde ausgelöst

Der Cannabissektor wurde dank deutlicher Begeisterung für die Branche an den Märkten schnell in die Höhe gehievt. Doch der Sturz nach dem Hype kam schnell, nachdem etliche Skandale und Schwierigkeiten ans Licht traten und die Marihuana-Branche in eine Art Sommerloch fiel. Doch womöglich sind diese Negativmeldungen nun verdaut, sodass positive Nachrichten an die Front treten können.

Aurora Cannabis: Massive Umsatzsteigerung

Anfang August öffnete Aurora Cannabis seine Bücher und präsentierte den Anlegern sein vorläufiges Zahlenwerk zum am 30. Juni abgelaufenen Quartal. Umsatzseitig schätzt das Marihuana-Unternehmen eine Summe von 100 bis 107 Millionen US-Dollar - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wäre das eine Steigerung um über 423 Prozent. Für das gleichzeitig abgeschlossene Geschäftsjahr 2018/2019 werden 249 bis 256 Millionen US-Dollar an Umsatz erwartet. Am 6. August, als der Konzern seine vorläufigen Zahlen offenlegte, konnte sich die Aktie von Aurora Cannabis aus ihrer tagelangen Lethargie befreien: Bis zum Börsenschluss stand ein Plus von 10,34 Prozent auf 6,83 US-Dollar pro Papier an der Kurstafel.

Positive Meldungen als Himmelsbote für Cannabissektor

Offenbar fungierte die Meldung als Himmelsbote für Sektoraktien, denn am selben Tag ging es auch für die Aktienkurse einiger anderer Branchenteilnehmer bergauf: Beispielsweise gewann der Anteilsschein von Aphria 2,13 Prozent auf 7,18 US-Dollar, Canopy Growth-Titel kletterten um 2,64 Prozent auf 32,21 US-Dollar und Cronos-Papiere notierten 2,91 Prozent im Plus bei 13,91 US-Dollar. Für Jeff Mascio, der CEO von Cannabis One ist, sei das als ein klares Zeichen zu deuten: Der Cannabis-Sektor sehnt sich nach positiven Meldungen, nachdem kürzlich noch die Angst vor einem großen Ausverkauf bestanden habe, erklärt er gegenüber TheStreet. Die von Aurora Cannabis gelieferte Umsatzprognose sei ihm zufolge ein gefundenes Fressen gewesen, um schlechte gegen gute Nachrichten auszutauschen.

Positive Nachrichten konnte jüngst auch Aphria liefern. Einen Tag vor Aurora Cannabis vermeldete der Hanf-Konzern seinen ersten Gewinn und übertraf damit die Erwartungen. Bleibt abzuwarten, ob die konkurrierenden Unternehmen nachziehen und ebenfalls in naher Zukunft profitabel werden können. Dann könnte die kleine Rally schnell zu einem ausgewachsenen Bullenmarkt im Cannabis-Sektor heranwachsen.

Redaktion finanzen.net

