Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 53,51 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 53,51 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 54,35 USD. Mit einem Wert von 53,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 2.261.448 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,70 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 68,79 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 544,83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 vorlegen. Am 09.11.2026 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

