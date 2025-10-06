Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health steigt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 54,24 USD. Bei 54,34 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 686.730 Aktien.

Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,70 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,21 Prozent.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

