Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Donnerstagabend kräftig

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 8,8 Prozent auf 51,97 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 8,8 Prozent auf 51,97 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,98 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,70 USD. Zuletzt wurden via New York 2.086.658 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,43 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,53 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 257,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent auf 544,83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,572 USD fest.

