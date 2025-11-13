Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health mit herben Abschlägen am Donnerstagabend

Hims Hers Health im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,5 Prozent auf 36,08 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 7,5 Prozent auf 36,08 USD. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 35,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,92 USD. Bisher wurden heute 2.293.292 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. 102,27 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.11.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 598,98 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 401,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 01.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,481 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

