Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 56,43 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 56,43 USD. In der Spitze legte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 56,50 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,81 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 677.780 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,33 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,73 USD fiel das Papier am 21.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 72,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 544,83 Mio. USD im Vergleich zu 315,65 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,571 USD fest.

