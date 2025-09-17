Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 51,92 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 52,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 411.848 Hims Hers Health-Aktien.
Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,56 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,73 USD. Dieser Wert wurde am 21.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 69,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 544,83 Mio. USD gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Gewinn in Höhe von 0,571 USD je Aktie aus.
