Hims Hers Health Aktie News: Anleger greifen bei Hims Hers Health am Nachmittag zu

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 52,26 USD.

Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 15:53 Uhr 5,0 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,27 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,66 USD. Bisher wurden heute 720.834 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Bei einem Wert von 18,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 64,93 Prozent wieder erreichen.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Hims Hers Health veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Hims Hers Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,571 USD in den Büchern stehen haben wird.

