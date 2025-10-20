Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagabend stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 50,97 USD zu.

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 50,97 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 52,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.244.494 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 43,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 18,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie.

