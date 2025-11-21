Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health legt am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,91 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 33,91 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 34,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,54 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 359.734 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 115,22 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,40 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 58,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.11.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Hims Hers Health hat ein EPS von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 401,56 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 598,98 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.03.2026 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hims Hers Health.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 1,18 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

