Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 36,78 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 36,78 USD. Die Hims Hers Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 36,78 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 438.483 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,98 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 98,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,40 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 71,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 03.11.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 598,98 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 401,56 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 02.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 01.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 1,18 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

