Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 34,22 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 4,5 Prozent auf 34,22 USD ab. Bei 33,88 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,78 USD. Bisher wurden heute 1.973.091 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 113,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent auf 598,98 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 401,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 01.03.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2028 1,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

