Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend im Minus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 35,26 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,8 Prozent auf 35,26 USD ab. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 34,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 36,60 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.316.777 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 20,06 USD. Mit Abgaben von 43,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 598,98 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,56 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 01.03.2027 präsentieren.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

