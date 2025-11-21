Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 34,73 USD zu.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 34,73 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 34,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.423.191 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 110,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 21,40 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 62,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 03.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 598,98 Mio. USD gegenüber 401,56 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2026 veröffentlicht. Hims Hers Health dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

