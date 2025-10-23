Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Abend fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 47,73 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 47,73 USD nach oben. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 48,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 47,93 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 980.614 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 61,61 Prozent wieder erreichen.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 544,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 315,65 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht. Hims Hers Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,568 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

