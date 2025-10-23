Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 47,74 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 47,74 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Hims Hers Health-Aktie sogar auf 47,93 USD. Bei 47,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244.907 Hims Hers Health-Aktien.

Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 34,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 18,33 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 61,61 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Hims Hers Health einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315,65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,568 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

