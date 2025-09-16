HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

HOCHTIEF im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 233,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 09:06 Uhr 2,0 Prozent. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 233,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,60 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.177 Aktien.

Bei 239,80 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,83 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2024 bei 107,10 EUR. Abschläge von 54,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 5,23 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,54 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

