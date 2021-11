Nike-Aktie vorbörslich fester: Nike erhöht Dividende um 11 Prozent

Es sei eine Aufstockung der Dividende um 11 Prozent auf 30,5 Cents je Aktie beschlossen worden, teilte Nike mit. Die Dividende ist zahlbar am 28. Dezember an Aktionäre, die bei Börsenschluss am 6. Dezember als Aktionär eingetragen waren. Dies ist das 20. Jahr in Folge, in dem sich die Aktionäre über eine höhere Ausschüttung freuen können.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE legen Nike-Papiere zeitweise 0,45 Prozent zu auf 172,12 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

