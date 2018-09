Elliott stockt bei Uniper auf über 10 Prozent auf

Zum 6. September vermeldete der Hedgefonds von Paul Singer eine Anteilsaufstockung an Uniper auf 10,65 Prozent. Mitte Juni waren es knapp 8,9 Prozent. Dieser Schritt könnte an den Märkten als Anzeichen dafür gewertet werden, dass Elliott darauf setzt, dass Unipers neuer Ankerinvestor, der finnische Energiekonzern Fortum, nachlegt und zukauft. Fortum hatte die verbliebenen 47 Prozent von Eon an dessen Kraftwerkstochter für 4 Milliarden Euro übernommen. Eigentlich wollte Fortum Uniper ganz schlucken, darf wegen des russischen Wassergeschäfts von Uniper aber nicht mehr als 50 Prozent der Aktien des MDAX-Konzerns halten.

