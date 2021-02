NVIDIA-Zahlen: besser als erwartet, aber ...

NVIDIA zählt ja seit Jahren zu den Lieblingen an der Wallstreet. Das Unternehmen spielt in praktisch allen Geschäfts­bereichen ganz weit vorne mit. Vor allem das Geschäft mit Grafikkarten, Chips und Cloud-Lösungen boomt. Außerdem kommt die Nvidia-Technologie in Zukunftsfeldern zum Einsatz, z. B. beim autonomen Fahren oder bei der künstlichen Intelligenz.

Am Donnerstagabend hat das Management Geschäftszahlen vorgelegt - inklusive Ausblick in die nähere Zukunft. Wie diese Zahlen ausgefallen sind und was Anleger davon halten sollten, erläutert unser Kollege Volker Altvater im neuen Instagram-Kanal @der_trade von finanzen.net.

