Nach Microsoft und Apple: Hier kommt das nächste Eine-Billion-Dollar-Unternehmen

• Microsoft und Apple haben Marktkapitalisierung über einer Billion US-Dollar• In zwölf Monaten könnte Amazon Wert von 1,1 Billionen US-Dollar erreichen• Diversifiziertes Ökosystem und globale Präsenz von Vorteil

An der Börse zählt vor allem eines: der Wert. Mit einer Marktkapitalisierung im 13-stelligen Bereich positionieren sich Unternehmen, die mehr als eine Billion Dollar wert sind, extrem stark. Aktuell erreichen nur die zwei Riesen Apple und Microsoft eine Bewertung in diesen luftigen Höhen. Doch dort könnten sie nicht mehr lange allein bleiben, wenn man den Analysten von S&P Global Market Intelligence Glauben schenken darf.

Schafft Amazon bald nachhaltig den Sprung über die Eine-Billion-Dollar-Marke?

Denn nicht mehr lange soll es dauern, bis auch der Online-Händler Amazon sich nachhaltig über die sagenumwobene Marke von einer Billion US-Dollar hieven kann. Ein paar Mal hat der von Jeff Bezos gegründete Konzern schon an der Billion gekratzt, doch auf Dauer konnte er den Wert nicht halten. Doch schon in zwölf Monaten könnte Amazon laut Analystenmeinung noch deutlich größer werden und bei den Playern über einer Billion mitspielen.

Auf Jahressicht gesehen sagen die Analysten dem E-Commerce-Giganten ein Preisziel von 1,1 Billionen US-Dollar hervor. Damit wäre der Online-Händler in zwölf Monaten sogar mehr wert als Apple, dem die Analysten ein Zwölf-Monats-Preisziel von "nur" einer Billion US-Dollar vorhersagen und reiht sich knapp hinter Microsoft (Marktkapitalisierung in zwölf Monaten bei 1,2 Billionen US-Dollar) ein.

Amazon expandiert in neue Geschäftsfelder

Das Besondere, wenn Amazon dauerhaft die Schallmauer durchbricht: Es wäre damit das erste Unternehmen, das dem S&P-500-Sektor der Gebrauchsgüter angehört, das sich in solchen Höhen positioniert. Denn sowohl Microsoft als auch Apple werden dem Informationstechnologie-Sektor zugeordnet.

Dass ein Online-Händler, der einst ganz klein als Buchverkäufer startete, solch ein Billionengeschäft aufbauen konnte, scheint stark. Doch mittlerweile ist Amazon nicht mehr allein Online-Händler, sondern erkundet stetig neue Geschäftsfelder, wie beispielsweise das Video-Streaming-Geschäft, Cloud-Lösungen für Unternehmen oder stationäre Läden.

150 Milliarden US-Dollar to go

Doch bis zur Billion hat Amazon auch noch einiges vor sich. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Online-Händlers bei etwas mehr als 850 Milliarden US-Dollar. Bis zur Billion fehlen also noch 150 Milliarden und bis zum Kursziel der Global-Market-Intelligence-Analysten sind es noch gut 250 Milliarden US-Dollar.

Mit ihrer hohen Meinung von Amazon sind die Analysten nicht allein. Auch Arnauld Joly, Analyst bei der Société Générale, geht von einer Amazon-Bewertung im Billionenbereich aus. So steht sein Preisziel bei 2.320 US-Dollar pro Aktie, was eine Marktkapitalisierung bei um die 1,1 Billionen US-Dollar zur Folge hätte. "Wir glauben, dass Amazons Wachstumspotenzial zu den stärksten in seinem Sektor gehört." Grund dafür seien das "diversifizierte Ökosystem", sprich die Vielfalt der Geschäftsfelder, und der "große geografische Fußabdruck", also die schiere Präsenz Amazons in fast allen Ländern der Welt.

