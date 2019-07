Amazon-Aktie: Schafft Amazon bald nachhaltig den Sprung über die 1-Billion-Dollar-Marke?

• In der vergangene Woche kletterte Amazons Marktkapitalisierung kurzzeitig über die 1-Billion-Grenze.• Nachhaltiger Aufschwung bei der Amazon-Aktie fehlt noch.• Erwartete Umsatzsteigerung dürfte anschieben.

Kurzer Ausflug über die 1-Billion-Marke

Am vergangenen Donnerstag, den 11. Juli, kletterte die Amazon-Aktie im Tagesverlauf auf ein neues Jahreshoch bei 2.035,76 US-Dollar und schob so die Börsenbewertung zwischenzeitlich über einen Wert von einer Billion US-Dollar. Damit war der 1994 gegründete Handelsgigant, wenn auch nur kurzzeitig, nach Marktkapitalisierung wieder annähernd so viel wert wie zuletzt im September 2018. Die Amazon-Aktie markierte damals in diesem Zusammenhang ein Allzeithoch von 2.050,49 US-Dollar - Amazon folgte damit Apple über die magische Grenze.

Doch der jüngste Sprung über die 13-stellige Marke konnte nicht nachhaltig verteidigt werden. Noch bis Börsenschluss schrumpfte der Aufschlag am Donnerstag wieder und das Amazon-Papier schloss bei 2.001,07 US-Dollar.

Amazon-Aktie: Quartalszahlen als nachhaltiger Anschub?

Das kürzlich beendete zweite Quartal 2019 könnte der Amazon-Aktie möglicherweise deutlichen Aufschwung verleihen und somit den E-Commerce-Riesen nicht nur für kurze Dauer über die Billionen-Dollar-Marke schieben, sondern womöglich nachhaltigeren Anstoß verleihen. Denn Analysten erwarten, dass der Konzern innerhalb des letzten Geschäftsjahresviertels erneut eine Steigerung erzielen konnte. Beim EPS wird davon ausgegangen, dass 5,584 US-Dollar erzielt werden, was eine Steigerung von 10,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspräche. Umsatzseitig schätzen Analysten eine Summe von rund 62,45 US-Dollar Milliarden US-Dollar - rund 18 Prozent mehr gegenüber dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres. Die Vorlage der Zahlen steht am 25. Juli nach US-Börsenschluss auf der Agenda.

Anleger dürften sich somit bei dem umsatzstarken Konzern in ihrer Investition bestätigt sehen. In der Vergangenheit erwies sich der Konzern rund um Gründer Jeff Bezos als Erfolgsgeschichte, was das Unternehmen zu einer Jahrhundert-Aktie macht. D.A. Davidson-Analyst Tom Forte geht davon aus, dass Amazon für die Herausforderungen der Zukunft gut gewappnet ist - wovon der Aktienkurs profitieren würde. Anleger dürften daher gespannt sein, welchen Ausblick Bezos für die Amazon-Anleger bereithält und wie es im laufenden Geschäftsjahr noch weitergeht. Zeigen sich Investoren zufrieden mit der Bilanz und können sie von der Prognose überzeugt werden, dürfte Amazon ein nachhaltiger Sprung über die 1-Billion-Marke gelingen.

