Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 330,50 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 330,50 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 330,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 24 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Mit einem Zuwachs von 24,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen