Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Die Aktie von Home Depot zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Home Depot-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 329,10 EUR.

Mit einem Wert von 329,10 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 15:54 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 329,60 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 326,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 326,55 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 862 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 25,40 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 17,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

