Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zieht am Freitagabend an

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im BMN-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 20:14 Uhr 0,4 Prozent. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 329,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 326,95 EUR. Bisher wurden heute 1.790 Home Depot-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,47 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 11,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

