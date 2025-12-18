OTS: Hornbach Baumarkt AG / HORNBACH Aufsichtsrat verlängert ...

Werte in diesem Artikel

HORNBACH Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von Susanne Jäger,

Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach

Bornheim (ots) - Der Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG hat die

Vorstandsverträge von Susanne Jäger, Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils

Hornbach vorzeitig verlängert. Die Neubestellung gilt ab 2026, die Laufzeit der

Verträge beträgt fünf Jahre.

Susanne Jäger ist seit rund 20 Jahren Mitglied des Vorstands und Einkaufschefin

von HORNBACH. Insgesamt ist sie seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen tätig.

"Mit Ihrem Engagement und Ihrer Machermentalität bereichert Susanne Jäger

HORNBACH seit Jahrzehnten. Gemeinsam mit ihren Teams managt sie höchst

erfolgreich ein Sortiment mit europaweit mehr als 750.000 Produkten. Der

Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG ist froh und dankbar, die erfolgreiche

Zusammenarbeit fortsetzen zu können", so Albrecht Hornbach, Vorsitzender des

Aufsichtsrats der HORNBACH Baumarkt AG.

Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach wurden zum 1. Juni 2023 erstmals

in den Vorstand der HORNBACH Baumarkt AG berufen. Zuvor waren alle drei

Vorstandsmitglieder in leitenden Positionen im Unternehmen erfolgreich tätig.

"Wir legen sehr viel Wert auf Kontinuität und Verlässlichkeit für die Kunden,

die Mitarbeiter und unsere Führungskräfte. Um die vor uns liegenden

Herausforderungen bestmöglich zu meistern, bringen Christa Theurer, Jan Hornbach

und Nils Hornbach beste Voraussetzungen mit. Wir freuen uns auf die weiterhin

vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedanken uns herzlich für das Engagement", so

Albrecht Hornbach weiter.

HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes

Handelsunternehmen. Mit einem europaweiten Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro

gehört die HORNBACH Gruppe zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und

Gartenbedarf in Europa. 1877 gegründet, blickt HORNBACH als einziges Unternehmen

der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte.

Aktuell betreibt das Handelsunternehmen 173 Bau- und Gartenmärkte, drei

Fachmärkte der Marke BODENHAUS sowie Onlineshops in neun Ländern Europas.

Verkaufskonzept und Sortiment sind besonders auf die Bedürfnisse von

Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kundinnen und

Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die

hohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in

zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen

wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore

(1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive In (2003) beweist HORNBACH ständig aufs

Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine:

Mittlerweile sind mehr als 25.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg des

Unternehmens beteiligt.

