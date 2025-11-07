Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von Home Depot zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 320,35 EUR.

Mit einem Kurs von 320,35 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 320,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 320,35 EUR nach. Bei 320,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 9 Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 9,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

