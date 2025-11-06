Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit Verlusten

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,8 Prozent auf 319,70 EUR ab.

Um 20:03 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 319,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 319,20 EUR aus. Bei 323,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 984 Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,09 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 14,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

