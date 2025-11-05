Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 333,50 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr um 0,2 Prozent auf 333,50 EUR nach. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 332,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 334,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 267 Home Depot-Aktien.
Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,75 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 280,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
