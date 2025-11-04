DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.550 -1,2%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,56 -0,4%Gold3.968 -0,8%
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

04.11.25 16:08 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
324,80 EUR -2,20 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 329,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 331,05 EUR. Bei 325,30 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.192 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 20,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 14,92 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
