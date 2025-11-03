Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 330,20 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 11:43 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 330,20 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 330,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 328,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 24 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,60 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 24,95 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 11,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

