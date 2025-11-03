Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 324,85 EUR.

Die Home Depot-Aktie musste um 19:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 324,85 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 324,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 327,15 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.389 Home Depot-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 21,29 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

