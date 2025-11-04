DAX23.790 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,08 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

04.11.25 09:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 316,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
325,00 EUR -2,00 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 3,0 Prozent auf 316,75 EUR ab.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 23,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

