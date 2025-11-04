DAX23.814 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot wird am Mittag ausgebremst

04.11.25 12:04 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,5 Prozent auf 325,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
324,80 EUR -2,20 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Home Depot gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:00 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 325,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 323,60 EUR ein. Bei 325,00 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 115 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 411,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 295,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 9,34 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
