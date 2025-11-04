Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 332,45 EUR zu.

Um 20:08 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 332,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 332,45 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 325,30 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1.359 Aktien.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,14 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,78 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

