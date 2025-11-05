Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag im Plus

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 329,75 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 329,75 EUR. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 335,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 332,00 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 145 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,76 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (295,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 10,54 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

