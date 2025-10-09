DAX24.659 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.043 +0,1%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag höher

09.10.25 12:06 Uhr

09.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 330,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
329,60 EUR -0,60 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 330,95 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 331,45 EUR an. Den BMN-Handel startete das Papier bei 330,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 50 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 19,79 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,21 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

