Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 332,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 09:04 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 332,25 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 332,25 EUR. Bisher wurden heute 9 Home Depot-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 19,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,78 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

