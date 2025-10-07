Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 331,25 EUR an der Tafel.

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 331,25 EUR an der Tafel. Bei 335,05 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 330,90 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 333,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 769 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,41 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

