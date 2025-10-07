Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Mittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 334,15 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 334,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 334,15 EUR. Bei 331,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 386 Stück.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 23,51 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,21 Prozent.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

