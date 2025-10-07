Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Mit einem Wert von 332,00 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im Tradegate-Handel kam die Home Depot-Aktie um 20:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 332,00 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 335,65 EUR an. Bei 330,20 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 331,85 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.198 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,66 Prozent.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen